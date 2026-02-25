VÍDEO: PRF apreende mais de 20 quilos de “supermaconha” em ônibus interestadual em Vilhena

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 20,75 quilos de substância análoga a skunk, conhecida como “supermaconha”, durante fiscalização de rotina em um ônibus interestadual, em Vilhena.

A apreensão ocorreu no posto da PRF no município, quando os patrulheiros desconfiaram da atitude de um dos passageiros, que apresentou comportamento considerado suspeito, motivando uma verificação mais detalhada.

Durante a inspeção no compartimento de bagagens do veículo, os policiais localizaram 20 tabletes da droga dentro da mala do suspeito, um jovem de 23 anos.

O homem recebeu voz de prisão e, juntamente com o entorpecente apreendido, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Rondônia, onde deverá responder pelo crime de tráfico de drogas.

