BIÊNIO 2026/2027: CTG “Sinuelo do Norte” realiza posse da patronagem nesta sexta-feira em Vilhena

O CTG – Centro de Tradições Gaúchas Sinuelo do Norte realiza, nesta sexta-feira, 27, a cerimônia de posse da patronagem para o biênio 2026/2027, em Vilhena.

O evento está marcado para as 19h, na sede da entidade, localizada na Avenida José do Patrocínio, nº 4.674, Centro da cidade.

De acordo com o convite oficial, a solenidade marca o início de uma nova gestão à frente do CTG, com a proposta de dar continuidade às atividades tradicionalistas desenvolvidas pela instituição no município.

A cerimônia será conduzida pelo atual patrão José Francisco Bodanese e pelo vice-patrão Severino Vaccari, juntamente com a patronagem da entidade.

O CTG Sinuelo do Norte atua na preservação e divulgação da cultura gaúcha em Vilhena, promovendo atividades culturais, sociais e tradicionalistas. A nova gestão, que será liderada pelo novo patrão Severino Vaccari, assume com a responsabilidade de manter e organizar as ações da entidade ao longo do biênio.

A cerimônia de posse será realizada na sede do CTG, reunindo membros da patronagem, associados e convidados.