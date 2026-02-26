Colisão entre carro e motoneta deixa mulher ferida no bairro Embratelzinho em Vilhena

A guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para comparecer à Avenida 34, no bairro Embratelzinho, em Vilhena, onde teria ocorrido um acidente de trânsito envolvendo um automóvel e uma motoneta.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, no local foi constatada a colisão envolvendo um veículo Ford Ka, de cor branca, com placas de Vilhena (RO), e uma motoneta Honda Biz 110, de cor vermelha, com placas de Sapezal (MT).

Ambos trafegavam pela Avenida 34, no sentido de quem segue do bairro Assossete em direção à Avenida Paraná.

De acordo com informações colhidas no local, a condutora do automóvel relatou que seguia pela via quando o veículo que transitava à sua frente parou repentinamente, obrigando-a a frear bruscamente.

Em razão disso, a motoneta que vinha logo atrás acabou colidindo na traseira do carro, sendo verificado que o impacto atingiu a lateral traseira esquerda do automóvel.

A condutora da motoneta transportava na garupa uma criança de nove anos. Ambos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados ao hospital.

A mulher relatava fortes dores na região cervical, abdômen e joelho direito, permanecendo em observação para a realização de exames. A criança não apresentava lesões aparentes.

Durante a ocorrência, foi constatado que a motoneta estava com o licenciamento em atraso, sendo o último exercício pago referente ao ano de 2023.