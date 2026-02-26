COLORADO: mulher esfaqueia homem durante bebedeira e vítima é transferida em estado grave para Vilhena

A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio em um imóvel localizado na Rua Buritis, em Colorado do Oeste.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, ao chegar ao local, a guarnição constatou que a ambulância já havia socorrido a vítima, encaminhando-a ao hospital do município.

Na unidade hospitalar, os policiais foram informados de que o homem apresentava três perfurações provocadas por arma branca na região dorsal, sendo que uma das lesões atingiu o pulmão.

Em razão da gravidade dos ferimentos, houve necessidade de transferência para o Hospital Regional de Vilhena.

De acordo com informações levantadas pela polícia, a vítima estava na residência do pai ingerindo bebida alcoólica com a autora quando os dois iniciaram uma discussão. Durante o desentendimento, o homem teria se apoderado de uma faca e avançado contra a mulher com a intenção de golpeá-la.

O pai da vítima interveio na situação, posicionando-se entre os envolvidos e conseguindo retirar a faca da posse do filho, interrompendo momentaneamente a agressão.

Na sequência, porém, a mulher foi até a cozinha, pegou outra faca e, aproveitando-se do momento em que a vítima estava de costas, desferiu três golpes na região das costas, fugindo em seguida do local.

A guarnição realizou diligências nas imediações com o objetivo de localizar a suspeita, mas ela não foi encontrada até o encerramento da ocorrência.

Questionado sobre o paradeiro da mulher, o pai da vítima informou que ela estaria residindo atualmente em Vilhena, mas afirmou não saber o endereço exato.

Durante averiguação no interior da residência, os policiais localizaram uma arma de fogo de fabricação artesanal, calibre .22, além de seis munições do mesmo calibre. Também foi apreendida a faca que estava em posse da vítima no momento em que teria tentado investir contra a mulher.

Diante dos fatos, o pai da vítima foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais cabíveis, juntamente com a arma artesanal, as munições e a faca apreendida.