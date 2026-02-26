Deputada Rosangela Donadon indica compra de caminhão trator para a 9ª Residência do DER em Vilhena

A deputada estadual Rosangela Donadon (União Brasil), apresentou indicação ao Poder Executivo solicitando a compra de um caminhão trator (cavalo mecânico) para atender a 9ª Residência do Departamento de Estradas de Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER), em Vilhena.

A proposta foi protocolada sob o nº 16244/26, na Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, em Porto Velho, nesta quinta-feira, 25 de fevereiro de 2026.

A indicação é direcionada ao Poder Executivo, com extensão ao Departamento de Estradas de Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos de Rondônia (DER). O documento solicita a aquisição do veículo e o envio para a 9ª Residência Regional de Vilhena.

De acordo com a justificativa apresentada, o caminhão trator será utilizado no transporte de equipamentos pesados, máquinas e insumos empregados em serviços de manutenção, recuperação e melhoria da infraestrutura rodoviária sob responsabilidade da unidade.

Segundo o texto da indicação, a demanda por serviços operacionais tem aumentado devido à ampliação das frentes de trabalho e à necessidade contínua de garantir melhores condições de trafegabilidade e segurança nas rodovias.

O documento aponta que a frota atual enfrenta limitações e desgaste natural, o que pode comprometer a agilidade na execução das atividades. A aquisição do caminhão trator tem como objetivo ampliar a autonomia logística da 9ª Residência de Vilhena, reduzindo custos operacionais e assegurando maior eficiência nos serviços prestados.

A indicação agora segue para análise do Poder Executivo.