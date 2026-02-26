Dupla agride homem, rouba bicicleta e celular em frente ao ginásio Geraldão em Vilhena

A guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender a uma ocorrência de roubo registrada na Avenida Paraná, em frente ao Ginásio Geraldão, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, no local a equipe policial fez contato com a vítima, que relatou trafegar com sua bicicleta, marca Caloi, modelo Poty, de cor azul, quando foi abordada por dois homens.

Segundo o relato, um dos suspeitos fez menção de estar armado, mantendo a mão na cintura, enquanto o outro desferiu um soco na cabeça do ciclista.

A dupla subtraiu um aparelho celular e a bicicleta da vítima, fugindo em seguida em rumo ignorado. A vítima não soube informar as vestimentas nem as características físicas dos suspeitos.

A guarnição realizou diligências nas imediações com o objetivo de localizar os autores e recuperar os bens roubados, porém, até o momento, ninguém foi preso.