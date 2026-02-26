Homem com deficiência mental é baleado no quintal de casa em Cerejeiras

Um homem identificado pelas iniciais F.S., de 31 anos, portador de deficiência mental, foi baleado na noite desta quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026, em um imóvel localizado na Rua Aracaju, no bairro Jardim São Paulo, em Cerejeiras.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, o irmão da vítima relatou que ambos estavam em casa quando dois homens chegaram ao imóvel.

Ao sair para verificar quem havia chegado, diversos disparos foram efetuados contra F.S., e os suspeitos fugiram logo em seguida.

O irmão, da vítima acredita que os atiradores possam tê-lo confundido, pois os dois são muito parecidos, ele disse que já cumpriu pena.

Após perceber que F.S. havia sido baleado, o irmão foi até o quartel do Corpo de Bombeiros para solicitar socorro.

A vítima foi atendida e encaminhada ao Hospital São Lucas em estado grave. De acordo com informações médicas, ele foi atingido por dois disparos, sendo que um deles teria perfurado o pulmão.

A equipe médica prepara a transferência do paciente para o Hospital Regional de Vilhena, onde deverá receber atendimento especializado.

A Polícia Militar isolou a área para os trabalhos da perícia técnica. Após a conclusão dos procedimentos no local, a ocorrência será registrada na Delegacia de Polícia Civil, que dará continuidade às investigações.

