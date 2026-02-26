Facebook Instagram
quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026.

Homem é assassinado próximo ao residencial Alvorada em Vilhena

Área foi isolada para perícia
Vítima era conhecida por “Dragão”

A reportagem do Extra de Rondônia apurou que um homem, identificado até o momento apenas pelo apelido de “Dragão”, foi assassinado no final da tarde desta quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026, em Vilhena.

O crime ocorreu em uma área situada entre o residencial Alvorada e o bairro Flor de Lis. As circunstâncias do homicídio ainda são desconhecidas.

A Polícia Militar foi acionada e isolou o local até a conclusão dos trabalhos da Polícia Técnico-Científica (Politec), que deverá apontar, por meio de perícia, a dinâmica e a causa da morte.

O caso deve ser investigado pelas autoridades competentes.

Compartilhe:
Últimas notícias

Últimas notícias

© 2008-2025 - Todos os direitos reservados a Jornal Extra de Rondônia.
error: Cópia de conteúdo não autorizada!!!!