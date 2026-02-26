Homem é assassinado próximo ao residencial Alvorada em Vilhena

A reportagem do Extra de Rondônia apurou que um homem, identificado até o momento apenas pelo apelido de “Dragão”, foi assassinado no final da tarde desta quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026, em Vilhena.
O crime ocorreu em uma área situada entre o residencial Alvorada e o bairro Flor de Lis. As circunstâncias do homicídio ainda são desconhecidas.
A Polícia Militar foi acionada e isolou o local até a conclusão dos trabalhos da Polícia Técnico-Científica (Politec), que deverá apontar, por meio de perícia, a dinâmica e a causa da morte.
O caso deve ser investigado pelas autoridades competentes.