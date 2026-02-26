VÍDEO: moradores da Linha 03 aguardam ligação de energia elétrica há 10 meses em Corumbiara

Moradores da Linha 03, esquina com o Terceiro Eixo, na área rural de Corumbiara, relatam que aguardam há cerca de 10 meses pela ligação de energia elétrica em duas residências já construídas no local.

De acordo com um dos moradores, as casas estão prontas, mas o fornecimento de energia ainda não foi iniciado. Segundo ele, equipes da empresa responsável estiveram na comunidade há aproximadamente 15 dias para instalar postes, porém o serviço não foi concluído.

Conforme o relato, os trabalhadores teriam iniciado a colocação dos postes, mas o número de estruturas instaladas teria sido insuficiente para finalizar a rede. A informação repassada aos moradores foi de que a equipe retornaria para concluir a instalação com a colocação do último poste necessário.

Até o momento, segundo os moradores, o serviço não foi finalizado e a energia elétrica ainda não foi disponibilizada.

Uma das famílias já está residindo em uma das casas, mesmo sem o fornecimento de energia elétrica. O morador informou que anteriormente vivia de favor e, após concluir a construção da residência própria, precisou se mudar antes da ligação da rede.

A comunidade aguarda a conclusão do serviço para regularizar o fornecimento de energia nas residências da localidade. Assista ao vídeo abaixo: