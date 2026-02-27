Em reunião em Porto Velho, lideranças do União Brasil confirmam pré-candidatura de Natan Donadon a deputado federal

Uma reunião entre lideranças do União Brasil realizada nesta quinta-feira, 26, confirmou Natan Donadon como pré-candidato a deputado federal nas eleições de outubro próximo.

O encontro aconteceu em Porto Velho e contou com a presença de lideranças políticas do União Brasil, como Junior Gonçalves (presidente do União Brasil em Rondônia), além do deputado federal Maurício Carvalho, presidente da Federação União-PP, e do presidente nacional do partido, Antônio de Rueda, que participou por videoconferência. O vice-governador de Rondônia, Sérgio Gonçalves, também esteve presente.

Durante a reunião, foram apresentadas outras pré-candidaturas com o objetivo de traçar metas para o pleito eleitoral de outubro.

Ao confirmar sua candidatura, Natan Donadon afirmou estar preparado para o processo eleitoral. Residente em Vilhena, ele destacou que o Cone Sul de Rondônia não possui representante na Câmara Federal há 13 anos, deixando de receber quase R$ 1 bilhão em investimentos para os municípios.

“Visito semanalmente as comunidades da região e converso com moradores. Sei o quanto a presença de um deputado federal faz falta e o impacto que isso tem no desenvolvimento do Cone Sul”, ressaltou.