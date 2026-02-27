Empresário paranaense que construiu prédio de 13 andares em Vilhena retorna com novo lançamento imobiliário

O empresário Moacir Silva anunciou seu retorno a Vilhena (RO) após 12 anos e confirmou a retomada das vendas de terrenos dos loteamentos Parque Cidade Jardim 1 e 2, localizados ao lado da Faculdade IESA.

Moacir é conhecido por ter construído, há 21 anos, o Edifício Royal Garden, prédio de 13 andares considerado um marco na construção vertical do município.

Em entrevista ao Extra de Rondônia, Moacir afirmou que mantém vínculo com a cidade desde o primeiro empreendimento realizado no município. Segundo ele, o Royal Garden foi construído em um período em que havia poucas edificações verticais em Vilhena.

O empresário também relembrou que, além do edifício, participou do lançamento dos loteamentos Parque Cidade Jardim 1 e 2, que juntos somam mais de mil terrenos.

De acordo com Moacir, o retorno à cidade “Portal da Amazônia” tem como foco a comercialização dos terrenos remanescentes do loteamento, que, segundo ele, estão totalmente regularizados.

A comercialização será realizada em parceria com Raimison Areval, que ficará responsável pela condução das vendas. Conforme informado, ainda restam pouco mais de 100 terrenos disponíveis.

O empresário afirmou que, somente nos últimos dias, dezenas de lotes foram negociados sem divulgação oficial, apenas por procura espontânea.

Durante a entrevista ao Extra de Rondônia, Moacir também mencionou a possibilidade de novos investimentos no município, incluindo a implantação de novos loteamentos ou a construção de novos edifícios residenciais.

Ele destacou que observa potencial de crescimento na construção vertical em Vilhena, principalmente em áreas mais próximas da região central.

O empresário citou o crescimento populacional e a expansão urbana como fatores que impulsionam o mercado imobiliário local. Segundo ele, a valorização dos terrenos e a busca por imóveis próximos ao centro contribuem para o aumento da demanda por apartamentos e novos loteamentos.

O lançamento oficial das vendas deve contar com divulgação nos próximos dias. A expectativa é que a comercialização dos terrenos do Parque Cidade Jardim 1 e 2 avance nas próximas semanas.