sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026.

Empresário paranaense que construiu prédio de 13 andares em Vilhena retorna com novo lançamento imobiliário

Moacir Silva foi prefeito na cidade paranaense Umuarama por dois mandatos
Empresário Moacir Silva / Foto: Extra de Rondônia

O empresário Moacir Silva anunciou seu retorno a Vilhena (RO) após 12 anos e confirmou a retomada das vendas de terrenos dos loteamentos Parque Cidade Jardim 1 e 2, localizados ao lado da Faculdade IESA.

Moacir é conhecido por ter construído, há 21 anos, o Edifício Royal Garden, prédio de 13 andares considerado um marco na construção vertical do município. 

Em entrevista ao Extra de Rondônia, Moacir afirmou que mantém vínculo com a cidade desde o primeiro empreendimento realizado no município. Segundo ele, o Royal Garden foi construído em um período em que havia poucas edificações verticais em Vilhena.

O empresário também relembrou que, além do edifício, participou do lançamento dos loteamentos Parque Cidade Jardim 1 e 2, que juntos somam mais de mil terrenos.

De acordo com Moacir, o retorno à cidade “Portal da Amazônia” tem como foco a comercialização dos terrenos remanescentes do loteamento, que, segundo ele, estão totalmente regularizados.

A comercialização será realizada em parceria com Raimison Areval, que ficará responsável pela condução das vendas. Conforme informado, ainda restam pouco mais de 100 terrenos disponíveis.

O empresário afirmou que, somente nos últimos dias, dezenas de lotes foram negociados sem divulgação oficial, apenas por procura espontânea.

Durante a entrevista ao Extra de Rondônia, Moacir também mencionou a possibilidade de novos investimentos no município, incluindo a implantação de novos loteamentos ou a construção de novos edifícios residenciais.

Jornalista Orlando Caro em entrevista ao empresário Moacir Silva / Foto: Extra de Rondônia

Ele destacou que observa potencial de crescimento na construção vertical em Vilhena, principalmente em áreas mais próximas da região central.

O empresário citou o crescimento populacional e a expansão urbana como fatores que impulsionam o mercado imobiliário local. Segundo ele, a valorização dos terrenos e a busca por imóveis próximos ao centro contribuem para o aumento da demanda por apartamentos e novos loteamentos.

O lançamento oficial das vendas deve contar com divulgação nos próximos dias. A expectativa é que a comercialização dos terrenos do Parque Cidade Jardim 1 e 2 avance nas próximas semanas.

 

