EXPOVILHENA: lançamento oficial será segunda-feira e prevê rodeio e shows de artistas nacionais em Vilhena

A primeira edição da EXPOVILHENA será oficialmente lançada na próxima segunda-feira, 2 de março, em Vilhena.

O evento de apresentação marcará o início da programação da feira, que estreia no município com proposta voltada à valorização do agronegócio, comércio, serviços e entretenimento. Na programação, rodeio e shows de artistas de renome nacional.

O lançamento reunirá convidados, organizadores e parceiros para divulgar detalhes sobre a estrutura, formato e cronograma da exposição. A expectativa é que, durante a cerimônia, sejam apresentados os principais pontos da programação e informações sobre a realização do evento.

A exposição será organizada pela Ditado Produções, empresa com sede em Cuiabá (MT), responsável pela coordenação e montagem da estrutura da feira.

A EXPOVILHENA surge como uma nova proposta de feira para o município, com foco na integração de setores produtivos e na movimentação da economia local. Outras informações sobre datas, atrações e programação completa devem ser divulgadas durante o lançamento oficial.