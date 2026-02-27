Idoso é detido com arma artesanal durante patrulhamento em Colorado

Na manhã de quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026, a Polícia Militar realizava patrulhamento pelo bairro Santa Luzia, em Colorado do Oeste, nas proximidades de um laticínio, quando foi abordada por um cidadão que, por gestos, solicitou a parada da viatura.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, o denunciante relatou que havia acabado de cruzar com um homem, aparentando ser idoso, ele trajava bermuda e estava sem camisa, carregando um saco que possivelmente continha uma arma de fogo.

Diante das informações, os policiais iniciaram diligências e localizaram, no quarteirão seguinte, na Rua Martins Afonso, um indivíduo com as mesmas características repassadas.

Foi realizada a abordagem e, durante a revista, os militares encontraram um saco contendo uma arma de fabricação aparentemente artesanal, sem marca ou numeração visível. No interior da arma havia um cartucho deflagrado, calibre .36.

O abordado relatou aos policiais que sua ex-companheira teria informado que cavalos estavam invadindo uma de suas propriedades rurais, onde mantém plantação de milho.

Segundo declarou, foi até o local para retirar os animais e afirmou que a arma estava na propriedade, decidindo levá-la para sua residência, já no perímetro urbano, momento em que foi abordado.

Diante dos fatos, o homem foi detido e conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para as providências cabíveis.