Motorista é preso por embriaguez ao volante após dirigir em zigue-zague com faróis apagados em Vilhena

A guarnição da Rádio Patrulha realizou a prisão de um homem de nacionalidade venezuelana por embriaguez ao volante durante patrulhamento tático de rotina na Avenida Paraná, próximo ao cruzamento com a Avenida Tancredo Neves, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, os policiais visualizaram um veículo VW Gol, de cor cinza, trafegando em velocidade incompatível com a via, com os faróis apagados e realizando manobras em zigue-zague, colocando em risco a segurança de outros usuários da via.

Diante da situação, foi iniciado procedimento de abordagem com acionamento de sinais luminosos e sonoros, sendo que o condutor acatou as ordens de parada.

Durante a abordagem, o motorista afirmou ter ingerido bebida alcoólica, relatando que havia consumido sete latas de cerveja e que não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Segundo informações, o condutor apresentava sinais visíveis de embriaguez, como falta de equilíbrio, olhos avermelhados, odor etílico, fala arrastada, desordem nas vestes e desorientação, chegando a se apoiar no próprio veículo para não cair.

O motorista aceitou realizar o teste do etilômetro, que registrou o índice de 0,66 miligrama de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões, valor acima do limite que configura crime de trânsito, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Foram adotadas as medidas administrativas cabíveis. O veículo não foi removido ao pátio da Ciretran em razão da falta de meios para remoção no momento da ocorrência.

Diante dos fatos, o motorista recebeu voz de prisão e foi conduzido à autoridade policial para as providências que o caso requer.