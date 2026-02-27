Noite de acidentes deixa três feridos em Cerejeiras

Na noite de quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026, três ocorrências distintas mobilizaram equipes de socorro no município de Cerejeiras.

Segundo informações apuradas pela reportagem Extra de Rondônia, um homem conduzia uma motocicleta Honda Biz pela BR-435 quando se envolveu em um acidente de trânsito com um carro nas proximidades da ponte sobre o Rio Araras.

Com o impacto, o motociclista ficou ferido e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, sendo encaminhado ao Hospital São Lucas para atendimento médico. O estado de saúde dele não foi divulgado.

Ainda na mesma noite, uma mulher sofreu uma queda dentro de um estabelecimento comercial localizado na Avenida São Paulo. Ela escorregou, caiu e fraturou o braço. A vítima recebeu atendimento inicial e foi levada ao hospital para avaliação e cuidados médicos.

Em outra ocorrência, uma criança de menos de dois anos sofreu um acidente doméstico e também teve fratura no braço. A criança foi socorrida e encaminhada à unidade hospitalar para atendimento.