Partido Novo convida Delegado Flori para projeto político visando eleições de outubro em RO

O Partido Novo em Rondônia confirmou que convidou o prefeito de Vilhena, Delegado Flori Cordeiro, para integrar o projeto político da sigla com foco nas eleições de 2026.

De acordo com a direção estadual do partido, o convite faz parte da estratégia de fortalecimento da legenda no estado, com a construção de uma nominata competitiva para a próxima disputa eleitoral.

Delegado Flori, filiado atualmente ao Podemos, tem atuação ligada à segurança pública e venceu eleição suplementar no município de Vilhena, sendo posteriormente reeleito com votação expressiva. O desempenho nas urnas consolidou sua liderança política na região do Cone Sul de Rondônia.

Segundo Lucas Follador, vice-presidente da Câmara Municipal de Ariquemes e liderança estadual do Novo, o convite ao prefeito reconhece sua capacidade de gestão, responsabilidade administrativa e compromisso com resultados.

Além do convite ao prefeito de Vilhena, o Partido Novo mantém diálogo institucional com outras lideranças políticas no estado, entre elas o coronel Régis Braguin.

A sigla informou que o objetivo é ampliar as alternativas apresentadas ao eleitorado rondoniense e estruturar um projeto político voltado para princípios de eficiência administrativa e responsabilidade fiscal.

Follador disse que o Partido Novo trabalha na formação de chapas para as eleições de 2026 e busca fortalecer sua presença em Rondônia. A definição de candidaturas e alianças deverá ocorrer dentro do calendário eleitoral estabelecido pela Justiça Eleitoral.