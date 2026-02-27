PM recupera motocicleta e prende envolvidos por furto e receptação em Vilhena

A Polícia Militar recuperou, na noite de quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026, uma motocicleta furtada e prendeu três pessoas por envolvimento nos crimes de furto e receptação, no bairro Cristo Rei, em Vilhena.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição foi acionada por volta das 20h após denúncia de que a vítima de um furto estaria em frente a um mercado, juntamente com o suspeito do crime.

A mulher relatou que sua motocicleta havia sido furtada no período da tarde, nas dependências do estabelecimento onde trabalha, e apresentou imagens do sistema de monitoramento que mostravam o autor saindo com o veículo.

Inicialmente, o suspeito negou o crime, mas, diante das evidências, confessou ter levado a motocicleta enquanto estava embriagado, afirmando que a deixou em uma residência no mesmo bairro.

Ele apresentava escoriações pelo corpo, que, segundo relatou, seriam resultado de uma queda sofrida durante o trajeto com o veículo.

Os policiais foram até o endereço indicado e visualizaram a motocicleta no interior do imóvel. Um homem tentou fugir ao perceber a chegada da viatura, mas foi localizado escondido em um terreno vizinho.

Outro suspeito também foi abordado na residência. Segundo apurado, o veículo permaneceria guardado no local.

Diante dos fatos, os envolvidos receberam voz de prisão e foram encaminhados à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), juntamente com a motocicleta recuperada, para as providências cabíveis.