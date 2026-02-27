Rádio Patrulha apreende drogas e conduz suspeitos por tráfico em Vilhena

Uma ação da guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar resultou na apreensão de drogas, materiais utilizados no tráfico e na condução de vários suspeitos, em Vilhena.

A ocorrência teve início na Praça do Mensageiro, localizada no bairro Jardim Eldorado.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição realizava patrulhamento tático nas proximidades da Praça do Mensageiro, ponto já conhecido por recorrentes denúncias de comercialização e consumo de entorpecentes, quando avistou dois homens em atitude suspeita.

Ao perceberem a aproximação da viatura, ambos demonstraram nervosismo, o que motivou a abordagem.

Durante revista pessoal, os policiais encontraram em posse de um dos suspeitos duas porções de substância aparentando ser maconha, acondicionadas em uma pequena bolsa.

Questionado, ele teria admitido ser usuário e relatado que financiou a droga para consumo próprio e de um adolescente que o acompanhava.

O suspeito também teria informado que guardava mais entorpecentes em sua residência.

Na casa indicada, no bairro BNH, os militares foram autorizados pela responsável pelo imóvel a realizar buscas.

No quarto do suspeito foram localizadas 33 porções da mesma substância prontas para comercialização, uma porção maior pesando aproximadamente 550 gramas, além de uma balança de precisão e diversas embalagens plásticas utilizadas para fracionamento.

Ainda segundo a apuração, o conduzido relatou que adquiriu o entorpecente de outro indivíduo, levando a guarnição até um imóvel no bairro Alto Alegre.

No local, um homem foi abordado ao sair da residência e declarou que pretendia comprar maconha, mas a negociação teria sido interrompida com a chegada da polícia.

No interior do imóvel estavam outras pessoas, entre elas dois homens que utilizavam tornozeleira eletrônica.

Durante buscas, foram encontrados mais sete invólucros de substância semelhante à maconha em um dos quartos.

Um dos presentes assumiu estar fora da rota permitida e confirmou o uso de entorpecentes no local.

Diante dos fatos, os envolvidos receberam voz de prisão e foram conduzidos à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), onde ficaram à disposição da autoridade judiciária.

O adolescente foi acompanhado por integrantes do Conselho Tutelar, acionados pela guarnição, uma vez que seus responsáveis não foram localizados.

