Facebook Instagram
sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026.

Rádio Patrulha apreende drogas e conduz suspeitos por tráfico em Vilhena

Na ação, um adolescente foi apreendido
Material apreendido na ação da Rádio Patrulha

Uma ação da guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar resultou na apreensão de drogas, materiais utilizados no tráfico e na condução de vários suspeitos, em Vilhena.

A ocorrência teve início na Praça do Mensageiro, localizada no bairro Jardim Eldorado.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição realizava patrulhamento tático nas proximidades da Praça do Mensageiro, ponto já conhecido por recorrentes denúncias de comercialização e consumo de entorpecentes, quando avistou dois homens em atitude suspeita.

Ao perceberem a aproximação da viatura, ambos demonstraram nervosismo, o que motivou a abordagem.

Durante revista pessoal, os policiais encontraram em posse de um dos suspeitos duas porções de substância aparentando ser maconha, acondicionadas em uma pequena bolsa.

Questionado, ele teria admitido ser usuário e relatado que financiou a droga para consumo próprio e de um adolescente que o acompanhava.

O suspeito também teria informado que guardava mais entorpecentes em sua residência.

Na casa indicada, no bairro BNH, os militares foram autorizados pela responsável pelo imóvel a realizar buscas.

No quarto do suspeito foram localizadas 33 porções da mesma substância prontas para comercialização, uma porção maior pesando aproximadamente 550 gramas, além de uma balança de precisão e diversas embalagens plásticas utilizadas para fracionamento.

Ainda segundo a apuração, o conduzido relatou que adquiriu o entorpecente de outro indivíduo, levando a guarnição até um imóvel no bairro Alto Alegre.

No local, um homem foi abordado ao sair da residência e declarou que pretendia comprar maconha, mas a negociação teria sido interrompida com a chegada da polícia.

No interior do imóvel estavam outras pessoas, entre elas dois homens que utilizavam tornozeleira eletrônica.

Durante buscas, foram encontrados mais sete invólucros de substância semelhante à maconha em um dos quartos.

Um dos presentes assumiu estar fora da rota permitida e confirmou o uso de entorpecentes no local.

Diante dos fatos, os envolvidos receberam voz de prisão e foram conduzidos à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), onde ficaram à disposição da autoridade judiciária.

O adolescente foi acompanhado por integrantes do Conselho Tutelar, acionados pela guarnição, uma vez que seus responsáveis não foram localizados.

>>>Vídeo:

Compartilhe:
Últimas notícias

Últimas notícias

© 2008-2025 - Todos os direitos reservados a Jornal Extra de Rondônia.
error: Cópia de conteúdo não autorizada!!!!