Suspeito é preso com porções de crack e balança digital nas proximidades da Praça do Geraldão em Vilhena

Um homem foi preso por suspeita de tráfico de drogas nas proximidades do Ginásio Geraldão, no bairro Alto Alegre, em Vilhena, durante patrulhamento da Rádio Patrulha.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição intensificava a vigilância na região da Travessa 835, área já conhecida por denúncias de comércio e consumo de entorpecentes, quando avistou um homem que, ao perceber a aproximação da viatura, demonstrou nervosismo e arremessou um objeto em um canavial próximo.

Durante a abordagem pessoal nada de ilícito foi encontrado com o suspeito. No entanto, ao realizarem buscas no local onde o objeto foi lançado, os policiais localizaram cinco invólucros plásticos contendo substância cristalizada semelhante a crack, além de uma mini balança digital com resquícios de droga.

Questionado, o homem afirmou ser proprietário apenas da balança, alegando que a utilizava para o comércio de entorpecentes, mas que teria decidido abandonar a prática. Ele negou ser dono da substância encontrada.

Diante dos fatos e dos indícios, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde foram adotadas as providências cabíveis.