Copa do Trabalhador tem datas alteradas e congresso técnico é remarcado em Vilhena

A organização da 6ª Copa do Trabalhador divulgou alterações nas datas do congresso técnico e do início da competição em Vilhena.

A mudança foi comunicada aos desportistas do município e da região, que devem ficar atentos ao novo cronograma.

O congresso técnico, que anteriormente estava previsto para o fim de fevereiro, foi remarcado para o dia 7 de março, às 16h, nas dependências do Centro de Tradições Gaúchas Sinuelo do Norte (CTG). Já a abertura oficial do campeonato acontecerá no dia 14 de março.

A diretoria agradece a compreensão de todos os participantes em razão das alterações.

INSCRIÇÕES ABERTAS

Os desportistas de Vilhena já podem se preparar para mais uma edição da tradicional Copa do Trabalhador. A 6ª edição do torneio será realizada no CTG Sinuelo do Norte, em Vilhena.

Conforme informações repassadas pelo desportista Natal Pimenta Jacob, conhecido como Natalzinho, as inscrições estão abertas desde o dia 19 de fevereiro de 2026. A competição contará com as categorias masculina livre, 50tão e feminino.

A premiação será em dinheiro e as vagas são limitadas. Mais informações e inscrições podem ser obtidas diretamente com a organização do evento.