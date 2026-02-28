Deputada Rosangela Donadon se reúne com Incra para tratar da regularização fundiária em Vilhena e Chupinguaia

A deputada estadual Rosangela Donadon participou, na sexta-feira 27, de uma reunião com representantes do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) para discutir a regularização fundiária rural nos municípios de Vilhena e Chupinguaia, no Cone Sul de Rondônia.

O encontro contou com a presença do superintendente do Incra em Rondônia, Luis Flávio, do chefe de Divisão Elias Donadon, de Claudinei, da área de Tecnologia e Gestão da Informação do órgão, e de Ilenon Reis, coordenador de Regularização Fundiária Rural da Sepat.

Segundo a deputada, a reunião teve como foco alinhar ações para avançar na regularização das propriedades rurais, garantindo segurança jurídica aos agricultores da região.

Rosangela Donadon informou que vem atuando junto aos órgãos responsáveis para acelerar a emissão de títulos definitivos aos produtores. Em 2025, a parlamentar destinou emenda no valor de R$ 1 milhão para apoiar os trabalhos de regularização fundiária.

Parte dos títulos já foi entregue aos beneficiários, conforme a deputada.

De acordo com Rosangela Donadon, no ano passado equipes da Sepat e do Incra estiveram em Vilhena realizando atendimento direto aos produtores rurais, ação intermediada pelo mandato parlamentar.

Durante a reunião desta semana, ficou definido que as equipes retornarão ao município no início do mês de março para dar continuidade aos atendimentos e aos processos de regularização.

A regularização fundiária rural é considerada etapa fundamental para que agricultores tenham acesso a crédito, programas governamentais e políticas públicas voltadas ao desenvolvimento da produção.

A deputada afirmou que seguirá acompanhando as ações do Incra e da Sepat para garantir o andamento dos processos em Vilhena e Chupinguaia.