Dois engavetamentos são registrados no mesmo semáforo em intervalo de uma hora em Vilhena

Dois acidentes de trânsito do tipo engavetamento foram registrados na manhã deste sábado, 28 de fevereiro de 2026, no mesmo cruzamento semafórico da Avenida Presidente Nasser com a Avenida Benno Luiz Graebin, no bairro Jardim América, em Vilhena.

As ocorrências aconteceram com cerca de uma hora de diferença.

O primeiro sinistro foi registrado por volta das 8h. Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, múltiplos veículos se envolveram em colisão sequencial no sentido BR-364, Avenida Rondônia em trecho de intenso fluxo.

De acordo com a Polícia Militar, um Fiat Palio preto teria colidido na traseira de um VW Gol que reduzia a velocidade para parada obrigatória no semáforo.

Com o impacto, o Gol foi projetado contra um Hyundai Creta que já aguardava a abertura do sinal.

Na sequência, o condutor do Palio perdeu o controle da direção, deslocou-se para a esquerda com os pneus dianteiros estourados e atingiu ainda a traseira de um Chevrolet Cruze que também estava parado.

Após as colisões, o motorista do Palio abandonou o veículo e fugiu do local. O automóvel era ocupado por três pessoas, sendo que um dos ocupantes foi contido por populares até a chegada da guarnição e encaminhado à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para esclarecimentos.

Segundo a polícia, ele apresentava sinais visíveis de embriaguez. Vídeos feitos por testemunhas indicariam que os demais ocupantes também aparentavam ter ingerido bebida alcoólica.

A Perícia Técnica foi acionada e realizou os levantamentos necessários para apurar a dinâmica do acidente.

Duas pessoas sofreram lesões leves: uma mulher apresentou dores e vermelhidão no ombro, e um homem teve um pequeno corte em um dos dedos da mão. Os demais envolvidos não relataram ferimentos graves.

O veículo causador, que não apresentava condições de trafegabilidade, foi removido da via com apoio de guincho particular, evitando obstrução do trânsito.

Cerca de uma hora depois, às 9h, outro engavetamento foi registrado no mesmo semáforo.

Conforme apurou a reportagem, três veículos que seguiam no sentido bairro/BR-364 se envolveram em colisão traseira sucessiva.

Segundo relato dos condutores à Polícia Militar, o primeiro veículo teria parado ao perceber o sinal verde intermitente.

O automóvel que vinha logo atrás também conseguiu frear, mas o terceiro não conseguiu evitar a colisão, atingindo o carro à frente e provocando novo impacto contra o primeiro da fila.

A guarnição constatou que os condutores estavam devidamente habilitados, não apresentavam sinais de embriaguez e não houve registro de feridos.

A Perícia Científica foi acionada, mas informou que não compareceria ao local por não haver vítimas.

Os veículos foram liberados no próprio local após orientação das partes quanto aos procedimentos legais cabíveis.