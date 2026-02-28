Homem é detido após ameaça e apreensão de armas na zona rural de Vilhena

Um homem foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) após denúncia de ameaça e disparos de arma de fogo no setor chacareiro de Vilhena, na manhã de quinta-feira, 27 de fevereiro de 2026.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada por um morador que relatou ter sido ameaçado e informou sobre tiros na localidade.

Ao chegar à propriedade indicada, os policiais localizaram o suspeito na varanda da residência, onde também estava estacionado um veículo dentro dos limites do imóvel rural.

Durante a abordagem, o homem admitiu possuir armas de fogo e afirmou ter realizado disparos contra aves nas proximidades da chácara, negando ter atirado contra pessoas ou feito ameaças.

No local, foram apreendidas duas armas, sendo uma calibre .32 e outra calibre .22, além de munições de ambos os calibres. Segundo a polícia, os armamentos não apresentavam numeração de identificação visível e o suspeito declarou não possuir documentação.

A suposta vítima entregou à guarnição munições que afirmou ter recolhido no local da discussão. De acordo com o relato, o desentendimento começou após um cão invadir o quintal vizinho, momento em que o suspeito teria apontado arma em direção ao animal e, em seguida, à vítima, além de proferir ameaças.

Testemunha confirmou ter presenciado a discussão. Diante dos fatos e do material apreendido, o homem recebeu voz de condução e foi encaminhado à UNISP, juntamente com as armas e munições, para as providências cabíveis.