Homem é preso por violência doméstica e posse de droga em Corumbiara

Um homem de 22 anos, foi preso na manhã de sexta-feira, 28 de fevereiro de 2026, suspeito de violência doméstica, tentativa de estupro, ameaça e posse de entorpecente, no município de Corumbiara.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a Polícia Militar foi acionada após denúncia de agressões contra uma mulher de 35 anos, em uma residência na região central da cidade.

No local, a vítima relatou ter sido agredida com empurrões, tapas e enforcamento, além de tentativa de estrupo e ameaçada pelo companheiro.

Durante a ocorrência, o suspeito tentou fugir ao perceber a presença da guarnição, mas foi alcançado e contido. Em revista pessoal, os policiais encontraram com ele uma porção de substância análoga à maconha.

A vítima manifestou interesse em solicitar medidas protetivas de urgência. O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras, onde a ocorrência foi registrada para as providências cabíveis.