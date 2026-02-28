Idosa denuncia furto de corrente avaliada em R$ 5 mil em Cerejeiras

Uma idosa de 82 anos denunciou o furto de uma corrente de ouro avaliada em aproximadamente R$ 5 mil, em ocorrência registrada na manhã de quinta-feira, 27 de fevereiro de 2026, em Cerejeiras.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a Polícia Militar foi acionada para comparecer a uma residência localizada na Rua Amapá, no bairro Primavera.

No local, a vítima relatou que, no dia anterior, por volta das 14h, apenas familiares estiveram na casa.

Segundo a idosa, após a saída dos visitantes, ela foi até o quarto e percebeu que a corrente de ouro, que estava guardada dentro do guarda-roupa, havia desaparecido.

Devido à idade avançada, o fato só foi comunicado a um familiar no dia seguinte, que acionou a Polícia Militar.

Os suspeitos apontados pela vítima estavam na residência no momento da chegada da guarnição. Eles foram identificados, informados sobre a acusação e negaram envolvimento no suposto furto.

A equipe policial realizou diligências iniciais no interior do imóvel, porém o objeto não foi localizado. O caso foi registrado para as providências cabíveis.