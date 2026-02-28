Mãe de empresário e avó de ex-vereador, pioneira vilhenense Terezinha Maziero morre aos 93 anos

Faleceu na noite desta sexta-feira, 27, a pioneira vilhenense Terezinha Uliana Maziero, de 93 anos, matriarca da família Maziero.

Ela sofreu um AVC hemorrágico na segunda-feira e foi internada com urgência em um hospital de Porto Velho.

Após permanecer em coma na UTI e enfrentar complicações, não resistiu.

Terezinha é mãe empresário Osmar Maziero, do Restaurante “La Varanda”, e avó do advogado e ex-vereador Rafael Maziero.

Ao Extra de Rondônia, a família informou que o velório acontecerá neste sábado, 28, na Capela Mortuária Municipal de Vilhena, a partir das 21h, e sepultamento será neste domingo, 1º de março, às 10h30, no cemitério Cristo Rei.

PIONEIRISMO

Terezinha, mãe de nove filhos, chegou a Vilhena em 1980, construindo uma trajetória marcada pela dedicação à família e pelo compromisso com a comunidade.