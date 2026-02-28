Operação da PM resulta em prisões e apreensão de drogas em Vilhena

Uma ação da Polícia Militar resultou na prisão de três homens por tráfico de drogas na noite de quinta-feira, 27 de fevereiro de 2026, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição realizava monitoramento de uma residência na Rua Maria Luiza Grégio Bersa, diante da suspeita de comercialização de entorpecentes.

Durante a vigilância, um suspeito foi visto chegando ao imóvel em uma motoneta, entrando e saindo logo em seguida.

Minutos depois, um veículo de transporte por aplicativo estacionou no local e o morador embarcou.

O carro foi abordado pela equipe policial, sendo localizado com o passageiro aproximadamente 174 gramas de maconha.

Ele afirmou que faria a entrega da droga a um caminhoneiro e revelou haver mais entorpecentes em sua residência.

No imóvel do suspeito, os policiais encontraram cerca de 173 gramas de maconha fracionadas, balança de precisão, plástico filme, tesoura com vestígios da substância e diversas embalagens.

Durante as diligências, outro investigado foi abordado e confirmou guardar drogas em sua própria residência.

No local, foram apreendidas porções de maconha, cocaína, haxixe e comprimidos de ecstasy, além de balança de precisão, embalagens tipo ziplock e aparelhos celulares.

Os dois detidos informaram que adquiriam entorpecentes em conjunto com outro indivíduo.

A equipe se deslocou até o endereço indicado, no bairro Assossete, onde um terceiro suspeito tentou fugir ao perceber a presença policial, mas foi alcançado.

Na casa foram localizados aproximadamente 515 gramas de maconha, uma pistola de airsoft, balança de precisão e celulares.

Segundo informações, há indícios de que os envolvidos mantinham ligação com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), que utilizaria transferências via PIX para movimentação financeira do tráfico.

Os três suspeitos foram presos e encaminhados à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), juntamente com o material apreendido, para as providências cabíveis.