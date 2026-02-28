VÍDEO: Milklandia traz novidades de produtos importados para o Jardins de Vilhena Shopping

O quiosque da Milklandia, especializado em chocolates e produtos nacionais e importados, acaba de receber novidades em Vilhena.

Localizado no primeiro piso do Jardins de Vilhena Shopping, a franquia oferece uma seleção das melhores marcas, combinações irresistíveis e sabores que agradam até os chocólatras mais exigentes.

Situado em frente às lojas Capra Joalheiros e Polo Wear, o quiosque dispõe de uma grande variedade de barras, bombons e biscoitos de marcas renomadas, como Milka, Nugali, Kinder e muitas outras delícias. Seu amplo estoque faz do local uma parada obrigatória para os amantes de chocolates e doces.

A Milklandia está aberta de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 13h às 20h. Venha visitar e se encantar com as novidades e sabores irresistíveis que preparamos para você!