Denúncia de consumo de drogas e tentativa de arrombamento leva à detenção de suspeitos no Centro de Vilhena

A guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência na Praça Nossa Senhora Aparecida, na região central de Vilhena, após denúncia de que um grupo estaria consumindo entorpecentes e tentando arrombar uma das portas de acesso da biblioteca municipal localizada no espaço público.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, ao chegar ao local os policiais encontraram cinco pessoas reunidas em roda de conversa.

Durante a abordagem, nada de ilícito foi localizado nas vestes dos suspeitos. No entanto, próximo a uma das janelas do prédio da biblioteca, foram encontrados dois invólucros plásticos contendo porções de substância aparentando ser maconha.

Um dos abordados relatou que havia adquirido a droga por R$ 3.500 e, por não portar documento de identificação, autorizou a equipe a ir até sua residência, no bairro Cristo Rei.

No imóvel, os militares localizaram oito invólucros semelhantes, além de embalagens e uma balança de precisão.

Em outro endereço, no bairro Marcos Freire, os policiais encontraram vestígios de consumo de entorpecentes e mais invólucros com características semelhantes.

Um dos envolvidos admitiu que revendia a substância como forma de complementar renda e informou que teria adquirido parte do material com outro integrante do grupo.

Durante a ocorrência, os abordados afirmaram que costumavam utilizar o espaço público para consumo da droga.

Diante dos fatos e da materialidade encontrada, todos receberam voz de prisão e foram conduzidos à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), onde ficaram à disposição da autoridade judiciária.

Como havia menores entre os envolvidos e os responsáveis não foram localizados, o Conselho Tutelar foi acionado e acompanhou o desfecho da ocorrência.