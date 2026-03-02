Em Vilhena, radares começam a multar e 695 infrações já foram validadas; secretário comenta

O controle eletrônico do trânsito urbano em Vilhena começou a valer oficialmente neste domingo, 1º de março de 2026, com a validação das autuações registradas pelos radares instalados em pontos estratégicos da cidade.

Após o período de testes em fevereiro, as infrações passaram a ser consideradas para aplicação de multas previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

De acordo com dados divulgados pela Secretaria Municipal de Trânsito (Semtran), entre domingo e segunda-feira foram validadas 695 infrações no total. Destas, 464 foram por excesso de velocidade e 231 por evasão de sinal vermelho.

Os radares eletrônicos detectam principalmente duas infrações: excesso de velocidade: quando o veículo ultrapassa o limite permitido na via, com multa a partir de R$ 130,16, com valores maiores para infrações mais graves, dependendo da velocidade ultrapassada (de média a gravíssima).

Avanço de sinal vermelho no semáforo, quando o veículo cruza o semáforo após a sinalização de parada. A multa é de R$ 293,47, além da pontuação atribuída à CNH (cinco pontos).

As notificações de infração passam a ser encaminhadas conforme os procedimentos do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran-RO), disponíveis no aplicativo CNH Digital ou por correspondência ao endereço do proprietário do veículo.

SECRETÁRIO COMENTA FISCALIZAÇÃO

Em entrevista concedida ao Extra de Rondônia na manhã desta segunda-feira (2), o secretário municipal de Trânsito, Rogério Dias, avaliou o encerramento do período de testes e o início da fase de autuação oficial. “O período de avaliação foi positivo, o sistema funcionou direitinho, só impressiona pelo número de infrações. Isso esperamos que diminua exponencialmente ao longo das próximas semanas”, afirmou.

Sobre questionamentos envolvendo a possibilidade de que a fiscalização eletrônica tivesse um foco arrecadatório, especialmente diante do volume de investimentos em obras feitas com recursos próprios da prefeitura, o secretário enfatizou o caráter educativo da medida. “As pessoas podem afirmar o que quiserem, a opinião é livre. Porém, o sistema não tem esse intuito, embora arrecade. O intuito é educar, conscientizar e salvar vidas, assim como é feito em boa parte das grandes cidades”, destacou ao Extra de Rondônia.

Rogério Dias também informou que a previsão é de que a arrecadação com multas comece a ser efetivamente contabilizada apenas a partir de abril, quando os processos de fiscalização eletrônica estiverem plenamente integrados aos sistemas de trânsito.

Ele destacou que, desde o início da fiscalização oficial, a orientação da Secretaria de Trânsito tem sido promover maior atenção dos motoristas à sinalização e ao respeito aos limites de velocidade, com a expectativa de que o número de infrações diminua nas próximas semanas.