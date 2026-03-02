Facebook Instagram
segunda-feira, 02 de março de 2026.

Girapé Calçados realiza “Super Liquidação Anual” com descontos de até 50% em Vilhena

Campanha promocional começa nesta quarta-feira, 4, na Avenida Major Amarante, no Centro
Foto: Divulgação

A Girapé Calçados realiza, a partir desta quarta-feira, 04 de março, a Super Liquidação Anual com descontos de até 50% em diversos produtos. A promoção terá início às 7h, na loja localizada na Avenida Major Amarante, no Centro.

A campanha contempla milhares de itens entre calçados e acessórios, com condições facilitadas de pagamento, permitindo parcelamento em até cinco vezes, conforme critérios estabelecidos pelo estabelecimento.

Segundo a direção da loja, a liquidação será válida por tempo limitado e enquanto durarem os estoques.

