Homem é detido após denúncia de agressão e apreensão de arma em Vilhena

Um homem foi detido na madrugada de 1º de março de 2026 após denúncia de que estaria agredindo uma mulher em via pública, em Vilhena.

Segundo informações, ele ainda teria sacado uma arma de fogo ao ser interpelado por populares.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a equipe da Rádio Patrulha foi acionada e, durante o deslocamento, recebeu a informação de que pessoas que presenciaram a situação conseguiram tomar a arma do suspeito, que fugiu do local.

Ao chegar nas proximidades, os policiais visualizaram o homem no quintal de uma residência, cercado por populares. Ao notar a aproximação da viatura, ele pulou muros de imóveis vizinhos, sendo perseguido e alcançado algumas quadras adiante, quando tentava nova fuga.

O suspeito foi contido com técnicas de imobilização e algemado, diante do risco de evasão e para garantir a segurança dos envolvidos. Ele apresentava lesões superficiais pelo corpo, possivelmente decorrentes da intervenção de populares.

Durante a ocorrência, uma pessoa não identificada entregou aos policiais uma garrucha, alegando ter retirado a arma das mãos do homem enquanto ele supostamente agredia a mulher.

O armamento estava danificado e, em verificação visual, foram observados fios de cabelo com características femininas aderidos à estrutura, reforçando indícios de possível uso na agressão.

Uma testemunha, que preferiu não se identificar por receio de represálias, relatou que o casal estaria em um bar nas proximidades antes dos fatos e afirmou ter visto o suspeito supostamente comercializando entorpecentes por meio de aplicativo de mensagens, além de mencionar a possibilidade de haver armas e drogas na residência dele.

A mulher apontada como vítima compareceu ao local e declarou que houve um mal-entendido, negando agressão e afirmando que a situação teria sido interpretada de forma equivocada por populares, que passaram a agredir o companheiro.

O homem inicialmente assumiu a propriedade da arma, mas posteriormente apresentou versão diferente ao chegar à unidade policial.

Diante das circunstâncias, os policiais se deslocaram até a residência do suspeito, onde, com autorização dos familiares presentes, realizaram buscas.

No imóvel, não foram encontrados entorpecentes, porém foi localizada uma espingarda de pressão com indícios de possível adulteração para funcionamento como arma de fogo. O objeto foi apreendido e encaminhado para perícia técnica.

A ocorrência foi registrada na UNISP para as providências cabíveis