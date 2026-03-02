Homem é preso com droga, simulacro e TV com registro de furto em Vilhena

A Polícia Militar prendeu um homem na Rua 1513, no bairro Cristo Rei, em Vilhena, após abordagem durante patrulhamento de rotina.

O suspeito apresentou comportamento considerado atípico ao perceber a aproximação da viatura, demonstrando nervosismo e acelerando os passos, o que motivou a abordagem.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, durante a busca pessoal os policiais localizaram em um dos bolsos do abordado um invólucro plástico contendo porção de substância aparentando ser maconha.

Ao ser questionado, ele afirmou ser usuário e relatou que possuía mais entorpecente em sua residência, além de um simulacro de arma de fogo e um aparelho televisor adquirido por meio de rede social, sem comprovar a procedência.

Com autorização, a guarnição da Rádio Patrulha se deslocou até a residência do suspeito, também situada no bairro Cristo Rei, onde encontrou outro invólucro com a mesma substância, um simulacro de pistola e um televisor.

Após consulta no sistema, os policiais constataram que havia registro de furto de um aparelho com características semelhantes, conforme boletim de ocorrência registrado em 2025.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), onde foi apresentado à autoridade policial para as providências cabíveis.