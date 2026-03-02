Homem é preso por venda irregular de medicamentos nas proximidades de escola em Vilhena

A guarnição da Rádio Patrulha prendeu um homem na região da Escola Municipal Vilma Vieira, em Vilhena, após receber informações de que o local estaria sendo utilizado para comércio e consumo de entorpecentes.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, durante patrulhamento nas imediações, os policiais visualizaram um veículo em atitude suspeita na Rua 916.

O condutor, ao perceber a aproximação da viatura, apresentou comportamento considerado atípico, como tentar ocultar o rosto com o boné e acelerar bruscamente, o que motivou a abordagem.

Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o suspeito. No entanto, durante buscas no interior do automóvel, os militares localizaram sob o banco do passageiro uma sacola contendo 154 comprimidos de medicamentos variados, nove sachês de ibuprofeno, uma caixa de contraceptivo de emergência, 24 drágeas de outro medicamento, além de embalagens plásticas e um dispositivo eletrônico utilizado para processamento de pagamentos.

Questionado, o homem afirmou que realizava a venda dos medicamentos e recebia pagamentos por diferentes meios, como PIX, cartão e dinheiro. Ele também declarou atuar como motorista de aplicativo, porém sem a devida regularização junto aos órgãos competentes, efetuando transporte remunerado de passageiros de forma clandestina.

A Polícia Militar destacou que, conforme normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a comercialização de medicamentos só pode ser realizada por estabelecimentos regularizados e com responsável técnico farmacêutico.

O veículo foi removido ao pátio da Ciretran devido às infrações de trânsito constatadas. O suspeito recebeu voz de prisão e foi apresentado na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).