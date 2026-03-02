Motociclista fica ferido após colidir contra poste na Avenida 34 em Vilhena

Um motociclista ficou ferido na madrugada de domingo, 1º de março de 2026, após se envolver em um acidente de trânsito na Avenida Carmelita dos Anjos (34), sentido Avenida Paraná, em Vilhena.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, constatou que uma motocicleta Honda Bros, de cor preta e registrada no município, havia colidido contra um poste da rede elétrica às margens da via.

O condutor foi encontrado caído nas proximidades, apresentando sangramento visível na região da cabeça.

Populares relataram que não presenciaram o momento exato da colisão, mas acionaram o Corpo de Bombeiros assim que perceberam o ocorrido, preocupados com o estado de saúde da vítima.

Uma equipe de resgate realizou os primeiros atendimentos, fez a imobilização e encaminhou o motociclista ao Hospital Regional para avaliação médica.

A motocicleta foi liberada a um amigo do condutor, que se responsabilizou pela guarda e remoção do veículo.

A dinâmica preliminar indica que o motociclista seguia pela avenida quando, por motivos ainda não esclarecidos, perdeu o controle da direção e colidiu contra o poste, causando danos ao patrimônio público e lesão corporal.

A ocorrência foi registrada para as providências legais cabíveis.