Mulher de 47 anos está desaparecida há mais de 48 horas em Vilhena

Uma mulher identificada como Andreia Rodrigues da Silva, de 47 anos, está desaparecida há mais de 48 horas em Vilhena.

O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia Civil do município neste domingo, 1º de março de 2026.

De acordo com o boletim de ocorrência, Andreia saiu de casa na manhã de sexta-feira, 27 de fevereiro, por volta das 8h, em uma residência localizada no bairro BNH, e desde então não foi mais vista.

O comunicante, irmão da desaparecida, relatou à Polícia Civil que ela enfrenta sérios problemas de saúde e que, em outras ocasiões, já havia saído de casa caminhando pela cidade, mas retornava no mesmo dia. No entanto, desta vez, ela não voltou, o que tem causado preocupação à família.

Ainda segundo o registro policial, a mulher não possui outros locais para permanecer em Vilhena, podendo estar sem se alimentar e perambulando pelas ruas.

O caso segue sob apuração da Polícia Civil de Rondônia, e qualquer informação que possa ajudar na localização de Andreia pode ser repassada às autoridades policiais pelos seguintes números: Policia Militar (69) 3322-3935, Polícia Civil (69) 3322-3001.