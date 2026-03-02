Pioneiro de 86 anos morre vítima de infarto em Colorado

Antônio Francisco de Oliveira, de 86 anos, pioneiro de Colorado do Oeste foi encontrado morto na tarde desta segunda-feira, 2 de março de 2026, em sua residência.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o idoso, foi localizado por uma neta, que foi até o imóvel para visitá-lo e, ao entrar na casa, o encontrou caído.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e, ao chegar ao local, constatou o óbito.

A Polícia Militar também compareceu e, como não havia marcas de violência e a suspeita inicial é de morte por causas naturais, possivelmente em decorrência de um infarto, autorizou a remoção do corpo ao hospital, onde foi realizada a necropsia que deverá confirmar a causa da morte.

O velório ocorre na Capela Mortuária do município e o sepultamento está previsto para as 10h desta terça-feira, 3 de março.