Rádio Patrulha captura foragido e recupera moto com registro de furto em Vilhena

A Polícia Militar de Vilhena prendeu dois homens após localizar uma motocicleta com registro de roubo/furto circulando pela cidade.

Um dos detidos possuía mandado de prisão em aberto expedido pela Comarca local.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Rádio Patrulha monitorava o veículo, que havia sido registrado como roubado no dia 1º de março de 2026.

Durante patrulhamento pela Avenida Paraná, sentido Cohab, os militares observaram o momento em que o condutor acessou a Avenida 912 e entrou em uma residência no bairro Boa Esperança, endereço já conhecido por denúncias relacionadas a práticas ilícitas.

Ao entrarem no imóvel para realizar a abordagem, os policiais deram ordem de parada, mas o condutor e outro indivíduo desobedeceram e fugiram, pulando o muro dos fundos. Outras viaturas foram acionadas para realizar o cerco, resultando na captura dos suspeitos.

Durante a detenção, um dos homens reagiu com socos e chutes, sendo necessário o uso moderado de técnicas de contenção. Ele apresentou escoriações pelo corpo em razão da fuga pelo muro com superfície áspera.

O condutor teria afirmado ter adquirido a motocicleta no setor 19, pelo equivalente a seis gramas de substância análoga ao crack, avaliadas em cerca de R$ 150.

Diante dos fatos, foi dado cumprimento ao mandado de prisão e ambos foram conduzidos à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), onde ficaram à disposição da Justiça.