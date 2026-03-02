VÍDEOS: PRF apreende armas e mais de 270 kg de supermaconha em Rondônia; Vilhena na lista

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia registrou um fim de semana de intensas ocorrências nas rodovias federais do estado, com apreensão de armas de fogo e mais de 270 quilos de skunk.

As ações ocorreram em diferentes municípios, incluindo Vilhena, e resultaram na prisão de cinco pessoas.

Conforme informações divulgadas pela PRF, na noite de sexta-feira (27), por volta das 21h, no km 208 da BR-364, em Pimenta Bueno, foi abordado um veículo utilitário durante fiscalização de rotina.

No interior do automóvel foram encontrados um revólver calibre .38 e uma pistola calibre 9mm municiada com 17 projéteis. O condutor foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.

Já no domingo (1º), às 16h, no km 19 da BR-435, em Vilhena, os policiais abordaram um veículo de passeio e localizaram uma arma longa na parte traseira. O armamento, originalmente uma carabina de pressão, havia sido adaptado para disparar munição calibre .22. Também foi apreendida uma munição intacta. O envolvido foi encaminhado à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp).

No mesmo domingo, a PRF apreendeu aproximadamente 276,2 quilos de skunk em duas ocorrências distintas. A primeira foi registrada por volta das 22h, no km 1 da BR-364, em Vilhena, quando os agentes fiscalizaram um ônibus interestadual que fazia o trajeto até Cuiabá e encontraram 15,2 quilos da droga em uma mala pertencente a uma passageira.

Pouco depois, às 23h40, no km 116 da BR-429, em São Miguel do Guaporé, uma caminhonete foi alvo de abordagem. O motorista efetuou disparos contra os policiais e fugiu a pé. No veículo abandonado foram localizados 261 quilos de skunk. Com apoio da Polícia Militar, outro automóvel envolvido na ação criminosa foi interceptado, resultando na prisão de dois suspeitos.

Os detidos e todo o material apreendido foram encaminhados às autoridades competentes, incluindo a Delegacia da Polícia Civil, a Unisp de Vilhena e a Polícia Federal, para as providências cabíveis.

