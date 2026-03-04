Governador nega aproximação com vice e reitera que não será candidato nas próximas eleições

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, negou qualquer aproximação política com o vice-governador, Sérgio Gonçalves.

Ao Extra de Rondônia, através de sua assessoria, o governador explicou que a declaração foi feita após repercussão nas redes sociais sobre uma possível reconciliação entre os dois, especialmente depois da viagem internacional de Rocha e da posse temporária de Sérgio Gonçalves no comando do Centro Político Administrativo (CPA).

Segundo Marcos Rocha, as informações que circulam sobre articulação política não procedem e podem ser consideradas “fake news”. O governador afirmou que não há qualquer movimento de reaproximação em andamento.

Ele explicou que a posse do vice-governador ocorreu apenas por procedimento protocolar, em razão de sua viagem oficial à Bolívia, com retorno previsto para o final de semana.

Marcos Rocha também reiterou que não será candidato nas próximas eleições e que permanecerá à frente do Governo de Rondônia até o fim do mandato.

A manifestação busca esclarecer os rumores sobre mudanças no cenário político estadual envolvendo o chefe do Executivo e seu vice.