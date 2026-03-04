Homem é encontrado morto dentro de residência em Vilhena

Um homem identificado como Adelson Luiz de Souza foi encontrado morto na noite desta quarta-feira, 4 de março de 2026, na residência onde morava, localizada na Avenida Lírio dos Vales, no bairro Parque Novo Tempo, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, um amigo da vítima, que também reside no imóvel, chegou do trabalho e estranhou o fato de o portão e a porta da casa estarem abertos.

Ao entrar, chamou pelo morador, mas não obteve resposta. Ao verificar o quarto, encontrou Adelson já sem vida sobre a cama.

A Polícia Militar foi acionada e, ao constatar o óbito, isolou o local para os trabalhos da perícia técnica.

A princípio, há indícios de que a vítima tenha sido morta a tiros. No interior da residência, foi localizada uma espingarda sobre um móvel.

Após a conclusão dos procedimentos periciais, o corpo será liberado para a Funerária São Matheus, responsável pela remoção.

O caso deve ser investigado pelas autoridades competentes.