Traficante é preso após receber celular como pagamento por porção de crack em Vilhena

Dois homens foram presos na noite de terça-feira, 3 de março de 2026, suspeitos de tráfico de drogas no bairro Jardim Primavera, em Vilhena, após abordagem da Rádio Patrulha da Polícia Militar.

Conforme informações apuradas pelo Extra de Rondônia, a guarnição realizava patrulhamento pela Avenida Vitória Régia quando avistou a dupla em atitude suspeita.

Ao perceberem a aproximação da viatura, os indivíduos demonstraram nervosismo e aceleraram o passo, o que motivou a abordagem, realizada no cruzamento com a Avenida Rondônia.

Durante revista pessoal, os policiais localizaram três aparelhos celulares, R$ 60 em dinheiro, um cartão bancário, uma pochete, uma faca com cabo de madeira e um invólucro plástico contendo substância aparentando ser crack.

Um dos abordados relatou aos militares que havia acabado de vender entorpecente e que um dos celulares apreendidos teria sido recebido como forma de pagamento. Ele ainda indicou o endereço onde teria ocorrido a negociação.

No local informado, a moradora confirmou a compra da droga e entregou aos policiais a porção adquirida, que ainda estava embalada.

Diante dos fatos e da materialidade do crime, os envolvidos receberam voz de prisão e foram conduzidos à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), onde ficaram à disposição da autoridade policial.