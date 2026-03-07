Apenado que rompeu tornozeleira eletrônica é localizado pela Rádio Patrulha em Vilhena

Na manhã de sexta-feira, 6 de março de 2026, uma guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar localizou um apenado que havia rompido a tornozeleira eletrônica em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, os policiais receberam informação de que o homem estaria em frente a um imóvel localizado na Rua Fiorino Santini, no bairro Cristo Rei, local conhecido por denúncias relacionadas ao tráfico de drogas.

A equipe policial foi até o endereço indicado e conseguiu localizar o suspeito. Durante a verificação, foi realizado contato com a Colônia Penal, onde o policial penal de plantão informou que o apenado estava evadido do sistema prisional após romper o equipamento de monitoramento eletrônico.

Ainda segundo a unidade, o mandado de prisão ainda não havia sido formalizado, porém o homem poderia ser apresentado diretamente na Colônia Penal.

Ao ser questionado, o apenado relatou aos policiais que havia rompido a tornozeleira eletrônica cerca de cinco dias antes e descartado o equipamento no bairro União.

Diante dos fatos, ele foi recolhido pela guarnição, conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde passou por exame de corpo de delito, e posteriormente apresentado na Colônia Penal para as providências cabíveis.