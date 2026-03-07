Facebook Instagram
domingo, 08 de março de 2026.

Flori Cordeiro reafirma ao EXTRA pré-candidatura ao Governo de Rondônia pelo Podemos

Prefeito de Vilhena diz que não comunicou desistência e afirma que projeto político segue em discussão dentro do partido
Orlando Labajos, diretor do Extra de Rondônia, e o prefeito de Vilhena, Flori Cordeiro / Foto: Extra de Rondônia

O prefeito de Vilhena, Flori Cordeiro, afirmou neste sábado (7) que segue mantida sua pré-candidatura ao Governo de Rondônia pelo Podemos.

Em declaração ao site Extra de Rondônia, o prefeito disse que tomou conhecimento de informações que apontariam uma possível desistência, mas garantiu que a situação não procede.

Segundo Flori, ele não comunicou a ninguém que deixaria de disputar o governo estadual e reforçou que o projeto político continua em andamento dentro da legenda.

O prefeito também afirmou que não recebeu qualquer posicionamento oficial do presidente estadual do Podemos, o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, sobre eventuais mudanças relacionadas à pré-candidatura.

De acordo com Flori Cordeiro, está prevista para a próxima semana uma viagem a Porto Velho, onde ele deverá se reunir com lideranças do partido para discutir o cenário político e o andamento do projeto eleitoral.

Ainda conforme o prefeito, a pré-candidatura permanece mantida enquanto continuam as conversas internas com dirigentes e representantes da sigla em Rondônia.

