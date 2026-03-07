PM prende suspeito de tráfico após abordagem em praça e apreende mais de 300 gramas de maconha em Vilhena

A Polícia Militar prendeu um homem suspeito de tráfico de drogas e apreendeu mais de 300 gramas de maconha durante uma ação realizada nas proximidades da Praça do Mensageiro, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Rádio Patrulha realizava patrulhamento tático nas imediações da praça, local já conhecido pelos policiais por denúncias recorrentes de comércio e consumo de entorpecentes.

Durante a ronda, os militares observaram um grupo de pessoas reunidas no local que, ao notar a presença da viatura, demonstrou comportamento suspeito e tentou se dispersar. Um dos indivíduos permaneceu no local e foi abordado pelos policiais.

Na busca pessoal, foi encontrado com ele um invólucro contendo uma substância semelhante à maconha. O homem relatou que havia adquirido a droga pelo valor de R$ 20 e indicou o endereço onde teria feito a compra.

Diante das informações, os policiais se deslocaram até a residência apontada. No imóvel, após autorização para entrada, os militares localizaram cerca de 310 gramas de maconha, além de uma mini balança digital, tesoura, aparelho celular e sete porções da droga já embaladas para comercialização.

Questionado, o morador confirmou que havia adquirido o entorpecente e que realizava a venda no local como forma de complementar renda.

Ele, juntamente com o usuário abordado inicialmente, recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), onde o caso foi apresentado à autoridade policial para as providências cabíveis.