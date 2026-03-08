Ex-servidora da Câmara de Vilhena morre aos 58 anos após sofrer AVC

A ex-servidora da Câmara de Vereadores de Vilhena, Maria Salete da Silva, morreu na madrugada deste domingo, 8 de março de 2026, no Hospital Regional de Vilhena (HRV). Ela tinha 58 anos.

De acordo com as informações, Salete passou mal em sua residência, localizada no bairro São José, e foi levada às pressas para a emergência do hospital.

Após exames realizados na unidade, foi constatado que ela havia sofrido um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico.

Maria Salete da Silva atuou por mais de dez anos como assessora parlamentar no gabinete do então vereador Carmozino Taxista, que exerceu quatro mandatos na Câmara Municipal de Vilhena.

A família de Salete é considerada pioneira no município. Eles chegaram a Vilhena em 1979, período em que a cidade passava por forte crescimento populacional.

Salete era casada e não deixa filhos.

O velório está previsto para acontecer na manhã deste domingo na Capela Mortuária Municipal de Vilhena. O sepultamento deverá ocorrer no final da tarde.