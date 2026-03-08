VÍDEO: motociclista fica ferido após colidir com anta próximo Pimenteiras

Um acidente envolvendo um motociclista foi registrado na madrugada deste domingo, 8 de março de 2026, na BR-435, próximo a Pimenteiras do Oeste.

De acordo com informações iniciais, o motociclista acabou atingindo uma anta que atravessava a pista. Com o forte impacto da colisão, o animal morreu no local.

A motocicleta ficou bastante danificada, principalmente na parte frontal, o que evidencia a violência do impacto.

O motociclista foi socorrido e recebeu atendimento inicial em Pimenteiras do Oeste. Posteriormente, ele foi transferido para o Hospital Regional de Vilhena para receber cuidados médicos.

Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o estado de saúde da vítima.

>>>Vídeo: