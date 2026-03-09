Adolescente que estava desaparecida há cerca de 20 dias é localizada em Vilhena

Uma adolescente de 14 anos, que havia sido registrada como desaparecida, foi localizada pela família no domingo (8), em uma residência em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a jovem havia saído de casa há cerca de 20 dias e não retornado, o que levou os responsáveis a registrarem uma ocorrência comunicando o desaparecimento.

Na data do fato, familiares passaram a realizar buscas pela cidade e receberam informações de que a adolescente poderia estar em uma residência.

Ao chegarem ao endereço indicado, a jovem foi vista em frente ao imóvel, mas correu para dentro da casa ao perceber a aproximação da mãe.

No local, um casal que estava abrigando a adolescente entrou em discussão verbal com os familiares da jovem. Diante da tensão, os responsáveis decidiram deixar o local e acionar a Polícia Militar.

Antes da chegada da guarnição, a adolescente já havia sido levada pela mãe, voltando a ficar sob a guarda de sua responsável legal.

Os policiais também foram até a residência onde a jovem estava e conversaram com a moradora do imóvel, que relatou que a adolescente havia chegado espontaneamente, afirmando que estaria enfrentando problemas familiares e desejava sair de casa. Segundo a mulher, ela decidiu acolher a jovem temporariamente.

A Polícia Militar realizou a qualificação da moradora e prestou orientações legais, informando que, em situações semelhantes, o correto é comunicar imediatamente as autoridades ou encaminhar o menor à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).

Os responsáveis pela adolescente também foram orientados quanto aos procedimentos cabíveis e à importância do acompanhamento e proteção da jovem para garantir sua integridade física, psicológica e social.