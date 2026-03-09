Ex-morador de Colorado morre aos 76 anos após acidente de moto na BR-364 em Jaru

O pioneiro Leonides Teles de Menezes, de 76 anos, morreu na noite de domingo (8) após sofrer um grave acidente de motocicleta na BR-364, no município de Jaru. Ele chegou a ser socorrido e transferido para atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos.

Leonides faleceu no Hospital Dr. Claudionor Couto Roriz, em Ji-Paraná, para onde foi levado devido à gravidade do seu estado de saúde.

De acordo com informações apuradas, ele realizava uma viagem entre estados quando o acidente ocorreu. O motociclista havia saído do Acre com destino a Goiás.

O objetivo da viagem seria entregar a motocicleta para quitar uma dívida. Durante o trajeto, ele acabou se envolvendo no acidente na BR-364, uma das principais rodovias federais que cortam Rondônia.

O acidente aconteceu nas proximidades do Café Katuta. Conforme as informações iniciais, Leonides foi encontrado desacordado dentro de uma valeta, com a motocicleta sobre o corpo.

O trecho onde ocorreu o acidente possui uma encruzilhada em formato de “V” e iluminação considerada reduzida, fatores que podem ter contribuído para que o motociclista perdesse o controle do veículo.

Após o acidente, ele foi atendido por equipes do Corpo de Bombeiros Militar e recebeu apoio da concessionária responsável pela rodovia. Inicialmente, foi levado para atendimento em Jaru e, posteriormente, transferido para Ji-Paraná. Apesar dos esforços das equipes médicas, ele não resistiu às lesões.

Leonides Teles de Menezes era considerado um pioneiro em Rondônia. Ao longo da vida, residiu em diferentes localidades do estado, incluindo áreas rurais nos municípios de Cabixi, Colorado do Oeste, Vilhena e Presidente Médici.

Nos últimos anos, ele morava no Acre, onde possuía uma propriedade rural. A morte do pioneiro repercutiu entre familiares, amigos e pessoas que conviveram com ele nas cidades onde viveu ao longo de sua trajetória.