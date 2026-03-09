Homem é preso após invadir casas e furtar objetos no centro de Vilhena

Um homem foi preso pela Rádio Patrulha após invadir residências e furtar objetos na Rua Barão do Rio Branco, no centro de Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição foi acionada para atender uma ocorrência de furto que havia acabado de acontecer.

No local, uma das vítimas relatou que estava em um quarto da casa quando foi avisada por um familiar de que havia alguém dentro do imóvel.

Ao verificar a situação, o morador viu um indivíduo correndo pelo lado externo do quintal e, quando abriu o portão, o suspeito já havia fugido.

Uma vizinha também saiu à rua informando que o mesmo homem havia invadido sua residência, sendo surpreendido no interior do imóvel antes de fugir pulando o muro da propriedade.

Durante a verificação, a vítima constatou o furto de um smartphone e uma rede de dormir. Em diligências nas proximidades, os policiais localizaram a rede abandonada em um terreno baldio, sendo o objeto devolvido ao proprietário.

As buscas continuaram e, cerca de duas quadras do local, a guarnição encontrou um homem escondido sob uma lona. Com ele foram localizados uma faca de cozinha e alguns objetos.

Questionado, o suspeito confessou o furto e indicou o local onde havia escondido o aparelho celular subtraído, que também foi recuperado.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), juntamente com a vítima e os objetos recuperados, para as providências cabíveis.